Цього року християни західного обряду його святкуватимуть 17 квітня, а східного – 24 квітня.

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Щороку це свято нагадує нам про перемогу життя над смертю, правди над беззаконням та любові над ненавистю.

Тож нехай світла радість Великодня тільки укріплює наші віру, надію та любов,

– додали у Мінкульті.

Однак просять не порушувати комендантську годину. Розклад трансляції служб для християн західного обряду доступний на зображенні.



Розклад богослужінь / Інфографіка Мінкульту