Про це сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі 24 каналу.

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Він каже, що зараз потрібно за кілька днів прибрати столицю.

Навіть в умовах воєнного стану Великдень ми маємо зустріти, як це завжди було в Києві раніше,

– наголосив Поворозник.

За його словами, в столиці з кожним днем у Києві відновлюються нові маршрути. З 15 квітня почне в звичному режимі працювати метро. Також немає проблем з продуктовими та промисловими товарами.

Перший заступник голови КМДА додав, що на в'їзді до Києва утворюються затори, бо всі хочуть повернутися додому.

"Якщо в середмісті ми розсовуємо блоки, щоб звільнити рух, то на околицях Києва ми цього зробити не можемо. Це рекомендація військових, бо війна досі не закінчилася. А прибирати те, що будувалося місяць – необачно, як мінімум", – сказав він.

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До слова, аварійні служби, прибиральники та ОСББ – це герої невидимого фронту, люди, що могли виїхати, але залишилися в Києві та продовжують працювати. Комунальники навіть в умовах війни забезпечують чистоту столичних подвір’їв, ремонтують під обстрілами водогони та електромережі.