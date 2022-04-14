Об этом сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире 24 каналу.

К теме Две трети киевлян уже вернулись в столицу, – Кличко

Он говорит, что сейчас нужно за несколько дней убрать столицу.

Даже в условиях военного положения Пасху мы должны встретить, как это всегда было в Киеве раньше,

– подчеркнул Поворозник.

По его словам, с каждым днем ​​в Киеве возобновляются новые маршруты. С 15 апреля начнет в обычном режиме работать метро. Также нет проблем с продовольственными и промышленными товарами.

Первый заместитель главы КГГА добавил, что на въезде в Киев образуются пробки, потому что все хотят вернуться домой.

"Если в центре города мы раздвигаем блоки, чтобы освободить движение, то в окрестностях Киева мы этого сделать не можем. Это рекомендация военных, потому что война до сих пор не закончилась. А убирать то, что строилось месяц – опрометчиво, как минимум", – сказал он.

Киев готовят к Пасхе: детали от КГГА

К слову, аварийные службы, уборщики и ОСМД – это герои невидимого фронта, люди, которые могли уехать, но остались в Киеве и продолжают работать. Коммунальщики даже в условиях войны обеспечивают чистоту столичных дворов, ремонтируют под обстрелами водопроводы и электросети.