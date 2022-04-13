У Києві велика загроза ракетного удару

Кличко заявив, що повертатися у Київ досі небезпечно. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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За словами столичного мера, у Києві велика загроза ракетного удару. Окрім того, досі триває розмінування прилеглих територій області

Ми орієнтуємося на рекомендації військових, і вони кажуть, що на сьогодні загроза досить велика, у тому числі ракетних обстрілів. Ще одна загроза – йде розмінування прилеглих територій області, де, на жаль, кілька людей загинуло внаслідок підривів,

– розповів Кличко.

Київський мер розповів, що комунальні підприємства повертаються до роботи. Однак частина співробітників евакуйовані або стали на захист України. Через це, зокрема, не всі маршрути працюють.

У Києві зареєстровано 10 тисяч нових вимушених переселенців

Кличко повідомив, що в Києві вже зареєстровано 10 тисяч нових вимушених переселенців. Всього до міста повернулися дві третини киян.

Дві третини киян вже повернулися, повертаються щодня, незважаючи на рекомендації. Проте поспішати не варто: ще не всі маршрути автобусів, тролейбусів працюють у місті, йдуть перевірки на блокпостах. Не забуватимемо, що країна живе в умовах воєнного стану,

– повідомив мер.

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