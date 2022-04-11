Південний міст понад місяць працював лише для спеціального та громадського транспорту. Міст відкрили ще й для проїзду авто 11 квітня.
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Щоб нормалізувати рух автотранспорту та зменшити затори в столиці, відсьогодні ми відкрили Південний міст,
– розповів Кличко.
Тепер проїзд між лівим та правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами:
- Північним;
- Дарницьким;
- Південним.
Кількість маршрутів громадського транспорту в Києві теж поступово збільшать.
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