Південний міст понад місяць працював лише для спеціального та громадського транспорту. Міст відкрили ще й для проїзду авто 11 квітня.

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Щоб нормалізувати рух автотранспорту та зменшити затори в столиці, відсьогодні ми відкрили Південний міст,

– розповів Кличко.

Тепер проїзд між лівим та правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами:

Північним;

Дарницьким;

Південним.

Кількість маршрутів громадського транспорту в Києві теж поступово збільшать.