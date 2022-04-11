Южный мост больше месяца работал только для специального и общественного транспорта. Мост открыли еще и для проезда авто 11 апреля.

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Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост,

– рассказал Кличко.

Теперь проезд между левым и правым берегами в Киеве осуществляется тремя мостами:

Северным;

Дарницким;

Южным.

Количество маршрутов общественного транспорта в Киеве тоже постепенно увеличится.

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