Ще один день наближає Україну до перемоги. Про головні події війни за 11 квітня читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:42 Тільки за тиждень на Київщині знешкодили приблизно 11 тисяч боєприпасів. Це і міни, які не розірвалися, і встановлені пастки, розтяжки. Місцевих жителів поки просять не повертатися додому.

04:58 Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Росії в Україні 42 країни звернулися до Міжнародного суду в Гаазі. Причиною стали воєнні злочини російських військових.

03:37 В одній з братських могил у Бучі знайшли десятки жорстоко вбитих людей, зокрема поліцейського. За попередньою інформацією, правоохоронця застрелили. Окупанти вбили старшого лейтенанта, оперуповноваженого сектору розкриття злочинів Юрія Чабаха.



У братській могилі знайшли тіло поліцейського / Фото Андрія Нєбитова

02:51 Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що країни Заходу повинні звести до мінімуму всі контакти з Росією. Адже там ніколи не буде жодного цивілізаційного розвитку. А вся їхня культура зводиться до звірства військових у Бучі.

01:50 Журналісти "Схем" показали на супутникових знімках розташувань російських військ на східному кордоні. Одна з баз є у місті Валуйки, а друга – у селищі Солоті.



База біля Валуйків / Зображення "Радіо Свобода"​

01:26 Флот російських окупантів у Чорноморській операційній зоні стоїть на позиціях. Кораблі противника блокують порти.

00:57 Повітряні сили та Сухопутні війська Збройних Сил України знищили 11 цілей окупантів. Ворог втратив

один літак Су-34;

чотири вертольоти Мі-24та Ка-52;

три безпілотних літальних апаратів ОТР;

три крилаті ракети Х-59.

00:49 Міхеіл Саакашвілі повідомив, що на війні в Україні загинули 2 грузини – Давид Менабдішвілі, Ніка Шанава. Вони допомагали обороняти країну від російських загарбників.