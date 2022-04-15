Такую информацию сообщили в Украинской греко-католической церкви, а также в Православной церкви Украины. Подтвердили ее и в правоохранительных органах.
К теме На Полтавщине не будет массового освящения на Пасху
Время освящения корзин будут определять в каждом регионе
Традиционно пасхальные корзины будут освящать в церквях или на близлежащей территории. Однако время освящения будут устанавливать с учетом комендантского часа. Речь как о христианах западного, так и восточного обряда.
Также пасхальные богослужения не будут проводить во время комендантского часа. В общем правопорядок на праздники будут обеспечивать усиленные патрули полиции.
Советами по поводу празднования Пасхи поделились в Минкульте
Министерство культуры и информационной политики призвало верующих соблюдать правила военного положения на Пасху. Речь прежде всего о комендантском часе, который не следует нарушать.