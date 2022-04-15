Президент Украины пояснил, что продолжительность войны зависит от эффективности инструментов влияния на Россию. Об этом Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины рассказал во время ночного обращения 15 апреля.

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Зеленский объяснил, от чего зависит конец войны

Владимир Зеленский рассказал, что у него гораздо больше разной информации, чем публикуют некоторые СМИ, о намерениях и возможностях российской армии, о потенциале российской экономики, об эмоциональном состоянии общества в России.

"Все это нужно учитывать, прежде чем говорить, сколько еще будет продолжаться война. А значит, нужно учитывать эффективность инструментов влияния на Россию, которые применяет Украина и вся наша антивоенная коалиция против агрессии России", – пояснил президент.

Добавил, что успехи наших военных на поле боя действительно весомы и значимы, однако недостаточны, чтобы очистить нашу землю от оккупантов. А потому будем бить их больше.

Санкции против России очень серьезны. Экономически болезненные. Но еще недостаточны, чтобы российская военная машина осталась без средств к существованию. Продвигаем более сильные, более разрушительные. На самом деле именно на этих двух направлениях и определяется, сколько будет продолжаться эта война,

– сказал Зеленский.

Объяснил, что от объема поддержки для Украины напрямую зависит и наступление мира. Также президент заметил:

чем больше и быстрее мы получим все оружие, которое запросили, тем сильнее будут наши позиции и скорее будет мир;

чем больше и чем быстрее мы получим финансовую поддержку, которую запросили, тем быстрее будет мир;

чем быстрее демократический мир признает, что нефтяное эмбарго против России и полное блокирование ее банковского сектора – это обязательные шаги к миру, тем скорее закончится война.

"Поэтому задача номер один – ускорение мира", – заверил президент.

Добавил, что ВСУ блестяще останавливают атаки оккупантов и реализуют контрнаступления.

"Они уже так закошмарили – в правильном смысле этого слова – российскую обычную авиацию, что вынуждены применять стратегические дальнобойные самолеты", – рассказал Владимир Зеленский и поблагодарил защитников и защитниц за это.

Деньги России за энергоресурсы – это действительно деньги на разрушение демократии

Очередной санкционный пакет против России должен содержать отказ от российской нефти. В целом демократический мир должен определиться с тем, что деньги России за энергоресурсы – это действительно деньги на разрушение демократии,

– сказал Владимир Зеленский.

Заметил, что, когда эти решения будут, мы все сможем увидеть, что мир приближается.

Президент Украины провел с чиновниками совещание, где ключевой темой было решение неотложных экономических вопросов, возникших за время военного положения.

"Отмечено, что четыре пятых всех украинских предприятий уже вернулись к работе на безопасной территории. В частности, это касается и предприятий тяжелой промышленности", – заверил Зеленский.

Добавил, что перестраиваются транспортные сети и есть хорошие показатели в сфере торговли и услуг. И это все ускоряет мир.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал, что:

начали подготовку уже к следующему отопительному сезону – по меньшей мере, на полгода продолжили действие тарифа на электричество в размере 1 гривны 44 копейки за киловатт для тех, кто потребляет менее 250 киловатт. Это 80% наших людей;

посевная кампания началась и продолжается во всех областях Украины, включая Донбасс;

работа над заполнением опросника, который Украина получила от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, практически завершена. Ответы скоро передадут представителям Евросоюза.

К счастью, в Украине уже деоккупировано 918 населенных пунктов, однако ситуация сложна на Юге и Востоке. Однако Россия навсегда проиграла Украину и весь мир, ее нигде не будут воспринимать.

Владимир Зеленский также отметил 237 военнослужащих ВСУ государственными наградами, из них 34 – посмертно.

Надежда всегда побеждает даже, казалось бы, непреодолимые обстоятельства. В эту субботу еврейская община празднует Песах. Праздник освобождения. Праздник жизни. Искренне желаю всем, кто празднует и в Украине, и в мире, мира, добра и неизбежного поражения любого зла, угрожающего свободе и жизни на земле,

– подытожил Зеленский.

Ночное обращение Зеленского за 15 апреля – смотрите видео