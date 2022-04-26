Їх ліквідували в районі населеного пункту Велика Олександрівка. Також там знищили склад російських окупантів з боєприпасами.
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Ворог продовжує зазнавати втрат
У Генштабі кажуть, що точна кількість знищених росіян ще уточнюється.
Наші військові відзвітували, що підрозділи російських окупантів мають втрати в особовому складі й у районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.
Загарбники продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях України.
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