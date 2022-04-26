Их ликвидировали в районе населенного пункта Большая Александровка. Также там был уничтожен склад российских оккупантов с боеприпасами.
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Враг продолжает нести потери
В Генштабе говорят, что точное количество уничтоженных россиян еще уточняется.
Наши военные отчитались, что подразделения российских оккупантов имеют потери в личном составе и в районе населенных пунктов Нововодмитровка и Белоусово.
Захватчики продолжают грабить местное население на временно оккупированных территориях Украины.
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