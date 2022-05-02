Військові 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького ліквідували склад, на якому зберігали свої боєприпаси російські окупанти. Українські захисники оприлюднили потужне відео того, як снаряди росіян злітають у повітря.

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Вдалу операцію по знищенну ворожих боєприпасів виконали мінометники, які тільки нещодавно приєдналися до механізованої бригади. Бійці продемонстрували неабияку вправність та видовищно знищили склад.

Тепер в "непроханих гостей" буде менше боєприпасів для обстрілу українських військових. Ось так феєрично та яскраво горить БК окупантів,

– написали на сторінці 30 окремої бригади.

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На відео видно, як ворожий склад буквально злітає в повітря – російські боєприпаси, які здетонували, видовищно вибухнули поблизу одного з населених пунктів.

Можливо, на відео Чорнобаївка

Можливо, на відео можна побачити знищення складу окупантів у Чорнобаївці – сьогодні радник Голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомив про продовження улюбленого "серіалу" українців. Арестович заявив, що українські військові вже у 18 раз здійснили вдалу атаку по ворожих структурах.

Проте склад боєприпасів, який видно на відео, може бути в іншому місці – українські захисники працюють по всіх фронтах.

Так, 2 травня у Чорнобаївці Збройні Сили України знищили склад росіян. Мешканці Херсона повідомляли, що поблизу міста стався потужний вибух – потужна вибухова хвиля змусила труситися вікна містян.

Попередня вдала атака українців у Чорнобаївці сталася 24 квітня, у Великодній день. А за день до великого релігійного свята українські захисники знищили передовий командний пункт російських окупантів у Херсонській області. На місці атаки ЗСУ перебувало приблизно 50 старших російських офіцерів. За словами Олексія Арестовича, така подія однозначно крутіша за Чорнобаївський серіал.

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