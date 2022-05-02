Военные 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского ликвидировали склад, на котором хранили свои боеприпасы российские оккупанты. Украинские защитники обнародовали мощное видео о том, как снаряды россиян взлетают в воздух.

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Удачную операцию по уничтожению вражеских боеприпасов выполнили минометчики, только недавно присоединившиеся к механизированной бригаде. Бойцы продемонстрировали незаурядную сноровку и зрелищно уничтожили состав.

Теперь у "незваных гостей" будет меньше боеприпасов для обстрела украинских военных. Вот так феерично и ярко горит БК оккупантов,

– написали на странице 30-й отдельной бригады.

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На видео видно, как вражеский склад буквально взлетает в воздух – сдетонировавшие российские боеприпасы зрелищно взорвались вблизи одного из населенных пунктов.

Возможно, на видео Чернобаевка

Возможно, на видео можно увидеть уничтожение склада оккупантов в Чернобаевке – сегодня советник Главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил о продолжении любимого "сериала" украинцев. Арестович заявил, что украинские военные уже в 18 раз совершили удачную атаку по вражеским структурам.

Однако склад боеприпасов, который виден на видео, может оказаться в другом месте – украинские защитники работают по всем фронтам.

Так, 2 мая в Чернобаевке Вооруженные Силы Украины уничтожили склад россиян. Жители Херсона сообщали, что вблизи города произошел мощный взрыв – сильная взрывная волна заставила трястись окна горожан.

Предварительная удачная атака украинцев в Чернобаевке произошла 24 апреля, в Пасхальный день. За день до великого религиозного праздника украинские защитники уничтожили передовой командный пункт российских оккупантов в Херсонской области. На месте атаки ВСУ находились примерно 50 старших российских офицеров. По словам Алексея Арестовича, такое событие однозначно круче Чернобаевского сериала.

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