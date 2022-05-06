Про це 24 каналу розповів мер Попасної Микола Ханатов. Він наголосив, що попри складну ситуацію, українські захисники продовжують відважно боронити місто.

Важливо Росіяни намагаються взяти Попасну в кільце, – мер міста

Плани оточити Попасну

За словами Ханатова, зараз російські окупанти намагаються взяти Попасну в кільце. Утім, на його думку, загарбникам не вдасться це зробити.

Як він пояснив, недавно на захист населеного пункту прибули нові молоді українські військові, які є дуже принциповими. На думку мера, вони можуть конкурувати навіть з так званими вагнерівцями, які справді мають хорошу підготовку, а також є вкрай цинічними та жорстокими.

Навіщо росіянам Попасна

Зараз дуже важко протистояти, бо росіяни зосередились на Попасній,

– заявив мер.

Він зазначив, що місто окупантам потрібно зі зрозумілих причин. Російські загарбники мають наказ від командування вийти на адміністративні межі Луганської області.

Постійно гатять по місту

Крім того, Ханатов зазначив, що українські військові, які захищали місто, доповідали про жахливу ситуацію в Попасній. За їхніми словами, росіяни постійно накривали місто з авіації та артилерії.

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Через це стало надзвичайно важко втриматись на своїх позиціях. Саме тому захисники змушені були трохи відходити.

Підтримка місцевих

Ханатов також додав, що українські військові активно підтримують місцеве населення, яке вже немає можливості евакуювати з гарячих точок. За словами мера, цивільні можуть вибратись з міста тільки пішки.

Наші військові, окрім того, що захищають Попасну, надають підтримку місцевому населенню. Вони їх зустрічають, діляться своєю їжею, а далі люди пішки йдуть в бік Донецької області.

Мер пояснив, чому окупанти зосередились на Попасній: дивіться відео



Ситуація в Попасній: останнє