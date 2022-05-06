Російське військо й далі намагається захопити Південь та Схід України. Тому найгарячіші точки зосереджені за цими напрямками.

До теми На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог обстрілює населені пункти, які залишив

Події на фронті

Генеральний штаб Збройних Сил України звітує, що російські загарбники продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Наступ ворога на Сході України не припиняється. Як відомо, російські окупанти мають наміри встановити повний контроль над Луганською та Донецькою областями.

Але наші військові дають гідну відсіч ворогу на цих позиціях та на всіх інших та надійно тримають оборону. Відтак, за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбили 11 атак. Також вдалось знищити 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої техніки та 5 одиниць автомобільної техніки противника.

Щоб дізнатись позицій наших військ та зрозуміти, куди вони можуть просуватися далі, росіяни підступно здійснюють повітряну розвідку.

Детальніше про ситуацію на Донбасі

Активні бойові дії на цьому напрямку, за даними Генштабу, тривають. Ворог обстрілює позиції наших військ поблизу Лиману.

У напрямку Попасної російські загарбники докладають всіх сил, щоб захопити контроль над цим населеним пунктом. Також хочуть відновити наступ на Лиман та Сіверськ.

В оточеному Маріуполі росіяни продовжують підступно блокувати підрозділи Сил оборони в районі "Азовсталі". Вони хочуть взяти завод, де перебувають наші захисники та цивільні, під контроль. Тому поновили штурм і з авіацією.

Водночас на Сєверодонецькому, Авдієвському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворога не було. Але росіяни хочуть скувати наші війська та знищити артилерійські підрозділи, тому створюють вогневий вплив.

Що відбувається на інших напрямках

Не варто забувати про небезпеку з Білорусі. Там триває перевірка бойової готовності сил реагування. Водночас на наближених Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Сіверському напрямку російські загарбники також не подавали ознак того, що готуються до наступу. Біля кордонів з Україною вони тримають незначну кількість особового складу, озброєння та техніки.

Також активних дій на Слобожанщині ворог не вів. Але продовжуються обстріли з реактивної та ствольної артилерії житлових кварталів та передмістя Харкова.



Карта бойових дій станом на 6 травня / Фото Liveuamap

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