Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.
До теми Начальник Генштабу Росії Герасимов дійсно був на лінії фронту під Ізюмом, – The New York Times
"Герасимов точно обіцяв це, брав на себе відповідальність. А для чого він тоді приїжджав в Ізюм? Він же генштаб очолює. Для чого їхати у зону боїв? Може щось "прилетіти", для чого це потрібно", – зазначив правозахисник.
Як припустив Фейгін, Герасимов приїжджав або для певної інспекції, або його змусили туди поїхати, щоб забезпечити хоч якийсь "результат" російської армії в Україні до 9 травня.
Він, мабуть, поїхав, зрозумів, що усе пропало й повернувся,
– зазначив правозахисник.
Що буде з Герасимовим далі
За словами Фейгіна, ймовірно, після провалу планів начальник Генштабу потрапив у немилість Путіна.
Його не будуть офіційно "знімати". Там так не роблять. Путін ніколи так не робив. Це знизить моральний дух армії. Скоріш за все, Герасимов перебуватиме десь "у тіні", а керуватимуть інші генерали. Олександр Дворніков, можливо. Однак так відкрито "забирати" Путін його не буде.
Фейгін додав, що у Росії всі з'ясовування обставин відбуватимуться вже після закінчення війни. Однак зважаючи на теперішній розвиток подій, після 9 травня активної участі Герасимова у так званій "спецоперації" ми більше не побачимо.
Ситуація на Донбасі: останні новини
- Росіяни продовжують нищити населені пункти на Донеччині. Вранці 7 травня окупанти завдали ракетного удару по ліцею у місті Костянтинівка, що у Краматорському районі. Під завалами виявили загиблих та поранених людей.
- Окупантам не вдалося піти у наступ на Донбасі 7 травня. Збройні Сили України успішно відбили 9 ворожих атак.
- У Попасній, що на Луганщині, ситуація з кожним днем тільки погіршується. Окупанти хочуть взяти населений пункт у кільце. Втім, на думку мера Попасної Миколи Ханатова, загарбникам не вдасться це зробити.
- Російські окупанти 6 травня обстріляли Донеччину з усіх можливих видів зброї.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив про ймовірне загострення агресії з боку Росії. Вже у найближчі тижні окупанти можуть спробувати жорстокіший наступ. За його словами, нинішній наступ Росії на Донбасі ще не набрав обертів, оскільки українські війська вправно обороняються.
Стрім з Марком Фейгіним на 24 каналі: дивіться відео