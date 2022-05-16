Таку інформацію повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму телеграм-каналі. Вона запевняє, що величезна потреба в лікарських засобах існує в усіх районах Херсонщини без винятку.

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За словами Денісової, жителі області не мають можливості виїхати з окупованої на підконтрольну Україні територію. Зокрема, найманці Кремля обмежують переміщення мешканців по області.

Вона зазначила, що російські війська не пропускають українських волонтерів з гуманітарною допомогою. Ба більше, окупанти грабують гуманітарні вантажі, які надсилає українська сторона.

Мер Херсона Ігор Колихаєв розповів, що у Херсоні медикаменти закінчаться через два тижні. Станом на зараз немає розчинів для крапельниць, обмаль ліків проти серцево-судинних захворювань, не вистачає кисню.

За попередніми даними, у Херсонські області залишається близько 500 тисяч осіб. Зазначимо, що до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в регіоні мешкало близько мільйона людей.

"У перші дні захоплення південного регіону окупанти розграбували велику кількість продовольчих мереж та аптек. Українські товари вивезли до Криму та Росії", – розповіла Людмила Денісова.

Омбудсменка наголосила, що росіяни роздають продукти 5-річної давнини та ліки, в яких сплив термін придатності, як гуманітарну допомогу. Вона також звернула увагу на факт того, що натомість окупанти вимагають в мешканців Херсонщини паспортні дані, списки пенсіонерів, соціальних працівників та просто людей, які проживають у тій чи іншій громаді.

Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти порушень прав людини Росії в Україні,

– звернулась Денісова.

Останні новини з Херсонщини: коротко

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповів про арешти мирних жителів Херсонщини російськими військовими. Він зауважив, що зараз російські загарбники починають набиратися сміливості в тимчасово окупованій Херсонщині.

Росіяни планують провести перепис населення у Херсонській області, як це було в Криму у 2014 році. Зокрема, підготовка розпочалася у Генічеському районі.

У Новій Каховці плани із запровадження рубля анонсували ще на кінець березня – квітень. Однак наміри росіян провалилися.

Найманці Кремля намагаються з усіх сил приєднати Херсонську область до Росії. Зазначимо, що раніше для цього планували провести "референдум", а тепер мовиться про прохання приєднати область до країни-агресорки без нього.

Ворог постійно намагається приєднати українські інтернет-мережі до своєї. А вона є підконтрольною російським спецслужбам. Таким чином у російських загарбників є підступний план – заблокувати доступ до українських ресурсів і повністю контролювати дії українців у мережі.

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