У Держспецзв'язку України пояснили причину такої поведінки російських окупантів. Річ у тому, що вони бояться аби люди не дізнались правду. Адже українці, маючи вільний доступ до інформації, не ведуться на російську пропаганду, бо знають правду про хід війни.

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Що роблять росіяни, щоб заглушити український зв'язок

Російські загарбники постійно намагаються приєднати українські інтернет-мережі до своєї. Вона ж в свою чергу є підконтрольною російським спецслужбам.

Таким чином у російських загарбників є підступний план заблокувати доступ до українських ресурсів і повністю контролювати дії українців у мережі. Росіяни для цього використовують різні цинічні способи. Вони шантажують та погрожують людям з тимчасово окупованих територій України. Мовляв, буде розправа над тими, хто не погодиться "співпрацювати" з окупаційним режимом.

Російські окупанти порушують міжнародне законодавство

У Держспецзв'язку навели навіть конкретний приклад такої ситуації, щоб не було сумнівів у правдивості. Зранку, 13 травня, окупанти з так званої росгвардії захопили приміщення Херсонської компанії "Статус". Там вони відімкнули все комунікаційне обладнання.

Тепер росіяни вдалися до шантажу. Вони заявили керівництву компанії, що заберуть все обладнання, якщо ті відмовляться підключатися до мережі з окупованого Криму.

Те, що роблять російські загарбники на українській землі, є грубим порушенням міжнародного законодавства. Фахівці Держспезв'язку фіксують всі такі випадки та будуть долучати їх як докази до справ проти ворога в міжнародних інстанціях.

Останні новини про Херсонщину

Двоє дітей 12 травня отримали травми через обстріл окупантів у Херсонській області. Росіяни обстріляли село Добрянка, що у Бериславському районі, через що поранень зазнав 9-річний хлопчик. Також росіяни підло обстріляли колону авто з цивільними людьми, які мали намір покинути окупацію. Постраждала 10-річна дитина, що була в одному з авто.

Відомо також, що росіяни віроломно мародерять на тимчасово окупованій Херсонщині. Вони крадуть зерно, трактори та все, що тільки трапиться під руку. З'явилась навіть інформація, що самі ж російські генерали б'ються за те, щоб щось вкрасти.

Також 12 травня стало відомо, що російські загарбники заїхали у Заводівку Херсонської області. Населений пункт входить до складу Горностаївської громади. Вони проводять там перевірки. Українська влада просила людей зберігати спокій.

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