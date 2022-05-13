Ці цифри не є остаточними, адже в регіонах тривають активні бойові дії. Тому встановити точну кількість постраждалих – неможливо.
Важливо Врятовану з "Азовсталі" 4-річну Алісу вже забрав дядько: дівчинка очікує на зустріч із бабусею
Що відомо про постраждалих 12 травня на Херсонщині
Росіяни обстріляли село Добрянка, що у Бериславському районі. Унаслідок цього поранень зазнав 9-річний хлопчик.
У тому ж районі ворог обстріляв село Кар'єрне з реактивних систем залпового вогню "Град". Вогонь окупанти відкрили по колоні автомобілів з цивільними людьми, які хотіли виїхати з окупованої території. Відомо, що постраждала 10-річна дитина, яка сиділа в одній з автівок.
У яких регіонах найбільше жертв та постраждалих серед дітей
- У Донецькій області – 139 дітей,
- Київській – 116,
- Харківській – 99,
- Чернігівській – 68,
- Херсонській – 48,
- Луганській – 45,
- Миколаївській – 44,
- Запорізькій – 28,
- Сумській – 17,
- у Києві – 16,
- Житомирській області – 15.
Зауважимо, що кількість вбитих дітей становить щонайменше 226 осіб.
Читайте також Порятунок бійців з "Азовсталі" та 26 900 знищених окупантів: основне за 79 день війни
Росіяни вбивають в Україні дітей: останні новини
- У лікарні в Дніпрі помер 11-річний хлопчик з Золотого, який перебував у вкрай важкому стані.
- Росіяни обстріляли з "Градів" житлові квартали Привілля Луганської області. Через це загинули двоє дітей, ще двоє неповнолітніх та жінка – постраждали.
- 5 травня під обстріли потрапили волонтери та працівники екопарку в Харкові. Відомо, що вони намагалися евакуювати африканських буйволів. На жаль, загинув 15-річний хлопець, який допомагав батькам. Ще двоє людей зазнали важких поранень.
- Під Бучею поліцейські знайшли тіла 10-річної дівчинки та 3 дорослих. Їх вбили російські військові. Попередньо відомо, що дитина загинула від осколкових поранень, внаслідок потрапляння в будинок ворожого снаряду.
До теми дивіться відео про те, що Україна домовляється про евакуацію поранених військових з заводу "Азовсталь":