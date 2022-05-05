Росіяни гатять по цивільній інфраструктурі. Сьогодні вкотре окупанти обстріляли "Фельдман ЕкоПарк", що знаходиться у Харківській області. Під обстріл потрапила команда співробітників та волонтерів екопарку. Про це повідомив власник екопарку Олександр Фельдман у своєму фейсбуці.

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Люди намагалися евакуювати африканських буйволів у безпечне місце, а натомість потрапили під ворожий обстріл. Внаслідок чого загинув неповнолітній хлопець. Йому було всього лиш 15 років. Хлопець допомагав батькам у годуванні та евакуації тварин з екопарку.

Також двоє людей отримали важкі поранення. Олександр Фельдман повідомив, що зараз за життя постраждалих людей борються лікарі.

Світла пам'ять герою! Це вже шоста жертва з-поміж нашої команди,

– написав Фельдман.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблого.