Біля Бучі 3 травня виявили тіло 10-річної дівчинки. Крім того, знайшли також тіла трьох дорослих, яких вбили окупанти.

До теми На Київщині знайшли ще 20 тіл мирних громадян, яких жорстоко вбили окупанти

На Київщині продовжують ексгумацію тіл

У Київській області фахівці продовжують ексгумацію тіл цивільних мешканців, що загинули від рук російських військових. Процедуру провели також 3 травня на території Бородянської громади.

У селі Шибине поліцейські ексгумували тіла двох людей. Серед них – 10-річна дівчинка. Попередньо відомо, що дитина загинула від осколкових поранень, внаслідок потрапляння в будинок ворожого снаряду.

Правоохоронці також виявили тіло 58-річного цивільного чоловіка. Його окупанти розстріляли впритул біля власного будинку.

Фахівці ексгумували тіло 92-річної бабусі з села Озірщина, яка стала жертвою російських окупантів. Пенсіонерка загинула у власному помешканні, де виникла пожежа внаслідок влучення ворожої атаки.

На Київщині продовжують ексгумацію тіл / Фото "Київ оперативний"

Крім того, на поверхню 3 травня підняли тіло 69-річної жінки у селі Нова Буда. Цивільна мешканка Київщини загинула в результаті ворожого обстрілу, після чого на цвинтарі її поховали односельчани.

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Працівники поліції Бучанщини провели попередній огляд тіл загиблих. Після цього усі ексгумовані тіла доправили до моргів на проведення судово-медичних експертиз.

Звірства росіян на Київщині: важливі новини

Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що росіяни обстрілювали жителів Ірпеня з "Іскандерів". Вони використовували інше озброєння, заборонене Женевською конвенцією.

Українські прокурори вже повідомили про підозру російському генерал-полковнику Олександру Чайку. Саме він керував східним військовим округом збройних сил Росії і відповідав за "взяття" Києва.

Службі безпеки України вже вдалось встановити особи 900 російських військовослужбовців, що причетні до злочинів проти мирного населення у Київській області.

Ексгумація на Київщині, кожен третій загиблий – з Бучі: дивіться відео