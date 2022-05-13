Эти цифры не окончательны, ведь в регионах продолжаются активные боевые действия. Поэтому установить точное количество пострадавших невозможно.

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Что известно о пострадавших 12 мая в Херсонской области

Россияне обстреляли село Добрянка в Бериславском районе. В результате этого ранения получил 9-летний мальчик.

В том же районе враг обстрелял село Карьерное из реактивных систем залпового огня "Град". Огонь оккупанты открыли по колонне автомобилей с гражданскими людьми, которые хотели уехать с оккупированной территории. Известно, что пострадал 10-летний ребенок, сидевший в одном из автомобилей.

В каких регионах больше всего жертв и пострадавших среди детей

  • В Донецкой области – 139 детей,
  • Киевской – 116,
  • Харьковской – 99,
  • Черниговской – 68,
  • Херсонской – 48,
  • Луганской – 45,
  • Николаевской – 44,
  • Запорожской – 28,
  • Сумской – 17,
  • в Киеве – 16,
  • Житомирской области – 15.

Заметим, что количество убитых детей составляет не менее 226.

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