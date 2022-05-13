Эти цифры не окончательны, ведь в регионах продолжаются активные боевые действия. Поэтому установить точное количество пострадавших невозможно.
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Что известно о пострадавших 12 мая в Херсонской области
Россияне обстреляли село Добрянка в Бериславском районе. В результате этого ранения получил 9-летний мальчик.
В том же районе враг обстрелял село Карьерное из реактивных систем залпового огня "Град". Огонь оккупанты открыли по колонне автомобилей с гражданскими людьми, которые хотели уехать с оккупированной территории. Известно, что пострадал 10-летний ребенок, сидевший в одном из автомобилей.
В каких регионах больше всего жертв и пострадавших среди детей
- В Донецкой области – 139 детей,
- Киевской – 116,
- Харьковской – 99,
- Черниговской – 68,
- Херсонской – 48,
- Луганской – 45,
- Николаевской – 44,
- Запорожской – 28,
- Сумской – 17,
- в Киеве – 16,
- Житомирской области – 15.
Заметим, что количество убитых детей составляет не менее 226.
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Россияне убивают в Украине детей: последние новости
- В больнице в Днепре умер 11-летний мальчик из Золотого, который был в крайне тяжелом состоянии.
- Россияне обстреляли из "Градов" жилые кварталы ПривольяЛуганской области. В результате погибли двое детей, еще двое несовершеннолетних и женщина – пострадали.
- 5 мая под обстрелы попали волонтеры и работники экопарка в Харькове. Известно, что они пытались эвакуировать африканских буйволов. К сожалению, погиб 15-летний парень, помогавший родителям. Еще два человека получили тяжелые ранения.
- Под Бучей полицейские обнаружили тела 10-летней девочки и 3 взрослых. Их убили российские военные. Предварительно известно, что ребенок погиб от осколочных ранений в результате попадания в дом вражеского снаряда.
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