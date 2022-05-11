Алиса и ее мама были одной из тех сотен мирных жителей, которые были вынуждены укрываться на территории завода "Азовсталь" от российских оккупантов. При этом укрываться в подвалах, ведь "Азовсталь" постоянно обстреливали, в том числе и с помощью тяжелых авиабомб. А гражданским два месяца не позволяли выйти из окружения.

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В середине апреля опубликовали видео с четырехлетней Алисой, обращающейся с просьбой ко всему миру, чтобы ей помогли эвакуироваться с территории "Азовстали". При этом, кроме нее, там было еще немало детей.

Только в начале мая удалось вывести из территории "Азовстали" часть гражданских. С ними и Алису с матерью. Женщина – медик, а все это время, пока была на "Азовстале", оказывала помощь раненым.

Но после этого ребенка забрали у матери. Девочку удалось вывезти в Запорожье вместе с остальными эвакуированными. Женщина попала в "фильтрационный" лагерь оккупантов. Ее судьба сейчас неизвестна.

Алису приютила одна из работниц Запорожской военной администрации.

Властям довольно быстро удалось найти родственников девочки. По данным уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой, в Запорожье прибыл ее дядя. Он забрал девочку, и они сейчас направляются в один из регионов на западе Украины.

Вскоре к девочке должна приехать ее находящаяся в Польше бабушка. Маленькая Алиса будет передана ей под опеку как ребенка, который в условиях военного положения остался без попечения родителей.

"Впрочем, у этой истории будет счастливое завершение только после освобождения мамы девочки из "фильтрационного" лагеря и возвращения ее с оккупированной территории. Призываю международные организации присоединиться к освобождению находящихся в плену украинцев для восстановления права детей на родительское воспитание, что предусмотрено Конвенцией ООН о права ребенка", – подчеркнула Людмила Денисова.

Эвакуация гражданских из "Азовстали"

Мирные жители Мариуполя более двух месяцев были вынуждены укрываться в подвалах завода "Азовсталь" от российских оккупантов. Некоторые из них за это время не видели солнечных лучей из-за постоянных обстрелов.

Лишь в начале мая оккупанты разрешили эвакуацию гражданских. При этом даже в ООН отмечали сложность этой работы.

Всего удалось вывести более 600 гражданских. Первоначально сообщалось, что гражданских на территории завода больше не осталось. Но впоследствии появилась информация, что еще более сотни мирных жителей могут находиться под завалами на территории "Азовстали".

Несмотря на это, россияне и дальше активно пытаются взять штурмом "Азовсталь". Они планировали захватить весь Мариуполь до 9 мая, но сопротивление украинских бойцов сломало их планы.