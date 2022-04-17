В Мариуполе, который блокируют российские захватчики, все еще остается очень много мирных украинцев, сообщает 24 канал. Они оказались в ловушке и просят спасти их.

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Маленькая девочка просит об эвакуации из Мариуполя

Защитники Мариуполя передали редакции фото и видео маленькой дочери женщины-медика, которая защищает город. Она, равно как и семьи военных и сотни гражданских, уже более 50 дней находится в одном из бункеров "Азовстали" в полностью блокированном Мариуполе. В плену россиян находятся и дети, и пожилые люди.

В ролике девочка рассказывает, что ее зовут Алиса и она находится в бункере.

Хочу, что меня эвакуировали,

– говорит она.

Девочка больше всего хочет вернуться домой.

"Посмотрите в ее глаза. Глаза, исполненные надежды. Представьте, как ее светлые нежные волосы развеиваются от морского ветра. Представьте, как под весенними теплыми лучами солнца она сейчас должна бегать и смеяться", – говорят защитники.

Маленькая Алиса находится в бункере в Мариуполе / Фото, предоставленное 24 каналу защитниками города

Защитники просят мир спасти детей в Мариуполе

Военные, которые защищают от врага Мариуполь, призывают ответить на вопрос: разве украинские дети заслуживают того, что сейчас с ними происходит.

После того, как захватчики специально били по Драмтеатру, где скрывались более 1 000 мирных жителей, и их атак по роддому, люди боятся эвакуироваться, потому что не верят оккупантам.

Без гарантий мирового сообщества, без поддержки международных дипломатов – гражданское население, наши дети будут гибнуть и дальше. В блокированном Мариуполе, в подвалах "Азовстали",

– подчеркивают защитники.

Они призывают мир проснуться ради будущего детей.

Маленькая Алиса просит эвакуировать ее из Мариуполя: смотрите видео