В Мариуполе, который блокируют российские захватчики, все еще остается очень много мирных украинцев, сообщает 24 канал. Они оказались в ловушке и просят спасти их.
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Маленькая девочка просит об эвакуации из Мариуполя
Защитники Мариуполя передали редакции фото и видео маленькой дочери женщины-медика, которая защищает город. Она, равно как и семьи военных и сотни гражданских, уже более 50 дней находится в одном из бункеров "Азовстали" в полностью блокированном Мариуполе. В плену россиян находятся и дети, и пожилые люди.
В ролике девочка рассказывает, что ее зовут Алиса и она находится в бункере.
Хочу, что меня эвакуировали,
– говорит она.
Девочка больше всего хочет вернуться домой.
"Посмотрите в ее глаза. Глаза, исполненные надежды. Представьте, как ее светлые нежные волосы развеиваются от морского ветра. Представьте, как под весенними теплыми лучами солнца она сейчас должна бегать и смеяться", – говорят защитники.
Маленькая Алиса находится в бункере в Мариуполе / Фото, предоставленное 24 каналу защитниками города
Защитники просят мир спасти детей в Мариуполе
Военные, которые защищают от врага Мариуполь, призывают ответить на вопрос: разве украинские дети заслуживают того, что сейчас с ними происходит.
После того, как захватчики специально били по Драмтеатру, где скрывались более 1 000 мирных жителей, и их атак по роддому, люди боятся эвакуироваться, потому что не верят оккупантам.
Без гарантий мирового сообщества, без поддержки международных дипломатов – гражданское население, наши дети будут гибнуть и дальше. В блокированном Мариуполе, в подвалах "Азовстали",
– подчеркивают защитники.
Они призывают мир проснуться ради будущего детей.
Маленькая Алиса просит эвакуировать ее из Мариуполя: смотрите видео