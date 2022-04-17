У Маріуполі, який блокують російські загарбники, все ще залишаються дуже багато мирних українців, повідомляє 24 канал. Вони опинилися у пастці та просять врятувати їх.

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Маленька дівчинка просить евакуювати її з Маріуполя

Захисники Маріуполя передали редакції фото та відео маленької донечки жінки-медика, яка захищає місто. Вона, так само як і сім'ї військових та сотні цивільних, вже понад 50 днів перебуває в одному з бункерів "Азовсталі" в повністю блокованому Маріуполі. У полоні росіян перебувають і діти, і люди похилого віку.

На ролику дівчинка розповідає, що її звати Аліса і вона перебуває у бункері.

Хочу, що мене евакуювали,

– каже вона.

Дівчинка понад усе прагне повернутися додому.

"Подивіться в її очі. Очі, сповнені надії. Уявіть, як її світле ніжне волосся розвіюється від морського вітру. Уявіть, як під весняними теплими променями сонця вона зараз мала б бігати та сміятися", – кажуть захисники.



Маленька Аліса перебуває у бункері в Маріуполі / Фото, надане 24 каналу захисниками міста

Захисники просять світ врятувати діток у Маріуполі

Військові, які боронять від ворога Маріуполь, закликають відповісти на запитання: хіба українські діти заслуговують на те, що зараз з ними відбувається.

Після того, як загарбники спеціально вгатили по Драмтеатру, де ховалися понад 1 000 мирних жителів, та їхніх атак по пологовому будинку люди бояться евакуйовуватися, бо не вірять окупантам.

Без гарантій світової спільноти, без підтримки міжнародних дипломатів – цивільне населення, наші діти будуть гинути й далі. У блокованому Маріуполі, у підвалах "Азовсталі",

– наголошують захисники.

Вони закликають світ прокинутися заради майбутнього дітей.

Маленька Аліса просить евакуювати її з Маріуполя: дивіться відео