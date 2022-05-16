Такую информацию сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем телеграм-канале. Она уверяет, что огромная потребность в лекарственных средствах существует во всех районах Херсона без исключения.

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По словам Денисовой, у жителей области нет возможности выехать с оккупированной на подконтрольную Украине территорию. Наемники Кремля ограничивают перемещение жителей по области.

Она отметила, что российские войска не пропускают украинских волонтеров с гуманитарной помощью. Более того, оккупанты грабят гуманитарные грузы, которые присылает украинская сторона.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказал, что в Херсоне медикаменты закончатся через две недели. По состоянию на данный момент нет растворов для капельниц, мало лекарств против сердечно-сосудистых заболеваний, не хватает кислорода.

По предварительным данным, в Херсонской области остается около 500 тысяч человек. Отметим, что до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в регионе проживало около миллиона человек.

"В первые дни захвата южного региона оккупанты разграбили большое количество продовольственных сетей и аптек. Украинские товары вывезли в Крым и Россию", – рассказала Людмила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что россияне раздают продукты 5-летней давности и лекарства, у которых истек срок годности, как гуманитарную помощь. Она также обратила внимание на факт того, что оккупанты требуют у жителей Херсонщины паспортные данные, списки пенсионеров, социальных работников и просто людей, проживающих в той или иной общине.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений прав человека России в Украине,

– обратилась Денисова.

Последние новости из Херсона: коротко

Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал об арестах мирных жителей Херсонщины российскими военными. Он отметил, что сейчас российские захватчики начинают набираться смелости во временно оккупированной Херсонской области.

Россияне планируют провести перепись населения в Херсонской области, как это было в Крыму в 2014 году. В частности, подготовка началась в Геническом районе.

В Новой Каховке планы по введению рубля анонсировали еще на конец марта – апрель. Однако намерения россиян провалились.

Наемники Кремля пытаются изо всех сил присоединить Херсонскую область к России. Ранее для этого планировали провести "референдум", а теперь говорится о просьбе присоединить область к стране-агрессору без него.

Враг постоянно пытается присоединить украинские интернет-сети к своей. А она подконтрольна российским спецслужбам. Таким образом, у российских захватчиков есть коварный план – заблокировать доступ к украинским ресурсам и полностью контролировать действия украинцев в сети.

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