Такую информацию сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем телеграм-канале. Она уверяет, что огромная потребность в лекарственных средствах существует во всех районах Херсона без исключения.

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По словам Денисовой, у жителей области нет возможности выехать с оккупированной на подконтрольную Украине территорию. Наемники Кремля ограничивают перемещение жителей по области.

Она отметила, что российские войска не пропускают украинских волонтеров с гуманитарной помощью. Более того, оккупанты грабят гуманитарные грузы, которые присылает украинская сторона.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказал, что в Херсоне медикаменты закончатся через две недели. По состоянию на данный момент нет растворов для капельниц, мало лекарств против сердечно-сосудистых заболеваний, не хватает кислорода.

По предварительным данным, в Херсонской области остается около 500 тысяч человек. Отметим, что до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в регионе проживало около миллиона человек.

"В первые дни захвата южного региона оккупанты разграбили большое количество продовольственных сетей и аптек. Украинские товары вывезли в Крым и Россию", – рассказала Людмила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что россияне раздают продукты 5-летней давности и лекарства, у которых истек срок годности, как гуманитарную помощь. Она также обратила внимание на факт того, что оккупанты требуют у жителей Херсонщины паспортные данные, списки пенсионеров, социальных работников и просто людей, проживающих в той или иной общине.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений прав человека России в Украине,
– обратилась Денисова.

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