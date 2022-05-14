Каждый план оккупантов разваливается. Об этом в эфире национального марафона рассказал депутат областного совета Сергей Хлань, сообщает 24 канал.

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Планы оккупантов проваливаются

По его словам, в Новой Каховке планы по введению рубля анонсировали еще на конец марта – апрель. Однако намерения россиян провалились.

После этого гауляйтер заявлял, что рубль уже окончательно будет введен в обращение с 1 мая. Мол, его обязательно будут принимать в магазинах.

Но мы увидели, что и этот план провалили,

– подчеркнул Хлань.

Он отметил, что сам гауляйтер отмалчивается – и по поводу введения рубля, и по поводу "референдума" в Херсонской области.

Кстати говоря! Ввести рубль захватчики пытались и во временно оккупированном Геническе. Однако до сих пор их планы проваливались.

Введение рубля снова перенесли

В магазинах и на рынках Новой Каховки и Каховки начали раздавать газеты с интервью гауляйтера Новой Каховки Владимира Леонтьева. В нем он рассказывал, что введение рубля окончательно будет принято до конца 2022 года.

"У них сейчас все "до конца года". В последних заявлениях о "референдуме" они начинают говорить о "конце года". Откладывают, потому что понимают, что все их планы разрушаются и они ничего не могут реализовать", – отметил депутат.

Он уверен, в этом регионе до конца 2022 года точно оккупантов не будет. Ведь наши вооруженные силы переходят в наступление. "Поэтому вскоре Херсонщину освободим. Пусть все планы реализуют себе в Сибири", – добавил Хлань.

Введение рублей в Херсонской области: что известно

Оккупанты не оставляют попыток создать так называемое квазиобразование "ХНР". В Каховском районе они пытаются ввести рубль.

Из-за этого в Офисе генерального прокурора уже начали досудебное расследование. Зафиксировали подобные инциденты и в Запорожской области.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что введение российской валюты – это грубое нарушение международных норм.

Действия оккупантов – это акт аннексии и нарушение Россией статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций и Декларации о принципах международного права.

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