В частности, подготовка началась в Геническом районе Херсонской области. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисова.

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Оккупанты планируют провести "перепись" населения в Херсонской области

Так, по словам Денисовой, жители Генического района начали получать сообщения с призывом обратиться в сельский совет с документами. паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, пенсионное удостоверение, удостоверение личности с инвалидностью.

При этом в объявлениях отмечается, что это касается только тех, кто имеет местную прописку.

Согласно полученной информации, "перепись" планируется начать 16 мая и завершить до конца месяца.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений прав человека. Отмечаю, что любые сценарии и манипуляции оккупантов и коллаборантов со "статусом" Херсонщины юридически и политически ничтожны,

– написала Денисова.

Она также добавила, что российские захватчики рассматривают разные варианты по "статусу" временно оккупированных территорий, в частности, среди них и создание так называемого крымского федерального округа. В Херсонской области, скорее всего, такие шаги предпринимают на фоне неуспешного "референдума" .

Последние новости из Херсона

В Новой Каховке планы по введению рубля анонсировали еще на конец марта – апрель. Однако намерения россиян провалились.

Оккупанты пытаются изо всех сил присоединить Херсонщину к России. Если раньше для этого планировалось провести "референдум", то теперь говорится о просьбе присоединить область к стране-агрессорке без него.

Российские захватчики постоянно пытаются присоединить украинские интернет-сети к своей. Она же в свою очередь подконтрольна российским спецслужбам. Таким образом, у российских захватчиков есть коварный план – заблокировать доступ к украинским ресурсам и полностью контролировать действия украинцев в сети.

11 мая кафиры зашли в Херсонское СИЗО , забросали камеры свето-шумовыми гранатами и открыли огонь из автоматов.

На временно оккупированной Херсонской области бывшие официантки и вышибалы, которых Россия назначила "руководителями", уже планируют убегать в Крым .

В то же время глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей соседней Херсонской области потерпеть и не сдаваться в своей борьбе против оккупации Россией. Он говорит, что следует подождать деоккупации.

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