Один заключенный начал выражать возмущение, из-за чего его убили. Информацию подтвердили сотрудники учреждения.

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Что известно о ситуации в Харьковском СИЗО

В настоящее время учреждением "руководит" коллаборант Евгений Соболев, согласившийся возглавить пенитенциарную систему в Херсонской области.

Настоящего начальника учреждения вывезли в неизвестном направлении. Работники учреждения отказались работать на оккупационные власти и написали рапорты об увольнении. Связь с учреждением утрачена.

На прошлой неделе обратилась к Министру юстиции Украины с требованием принять меры по эвакуации заключенных Херсонского СИЗО и других учреждений ГКВД в Херсонской области,
– сообщила Денисова.

Она подчеркнула, что действия России являются военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда. Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть эти факты преступлений.

Ситуация в Херсонской области: что следует знать

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