Их "селят" в дома временно выехавших украинцев. Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Кого завезли на Херсонщину

По его словам, большая часть тех, кто есть в Херсоне, это не военные, а разные "каратели". В область привезли даже большое количество гражданских – есть учителя, женщины, дети.

Скорее всего, это члены семей рашистов,
– предполагает Молчанов.

Уже есть подтвержденные случаи, когда "завезенцы" вселились во временно покинутые квартиры эвакуированных жителей Новой Каховки. Скорее всего, в Херсоне будет такая же ситуация.

Откуда завозят людей

Оккупанты в первую очередь завозят людей из Крыма, однако не только. Ведь российские товары, которыми переполнен город, – со всей России. Там есть продукты из:

  • Волгограда;
  • Чувашии;
  • Марий Элу.

Бизнесмены, дальнобойщики из этих регионов используют Херсонщину в коммерческих целях.

Оккупанты скрываются от херсонцев

Активист рассказал, что русские военные скрываются от херсонцев. Жители города догадываются, где находятся оккупанты. Однако массово вражеские войска не допускают себе ездить в самом городе. Понимают, что о них сообщат.

Что касается представителей росгвардии – там не только крымчане. Туда входят и "военные" из восточного военного округа, северокавказского военного округа, кадыровцы. Большая часть – мобилизованные боевики.

Они успешно создают трудности русским войскам – недисциплинированные, не готовые к службе, не подготовленные. "Часто это мужчины из социальных низов, которые были схвачены и поставлены под автомат", – считает Молчанов.

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Какая ситуация в области: важно

  • В Херсонской области пропадает все больше людей. Неизвестно, вывезли ли их, или они находятся в российских "застенках".
  • Украинцам очень тяжело уехать из временно оккупированного региона. Каждый день формируется колонна автомобилей, но большую часть из них не выпускают.
  • Тот, кому удается прорваться, должен пройти десятки блокпостов. Там оккупанты проводят наглый обыск – "перетряхивают" вещи и транспорт. Особенно придирчиво относятся к мужчинам.
  • Российские военные массово похищают людей – в частности, с проукраинской позицией. Цель захватчиков – священники, деятели культуры и науки.

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