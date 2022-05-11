Их "селят" в дома временно выехавших украинцев. Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Кого завезли на Херсонщину

По его словам, большая часть тех, кто есть в Херсоне, это не военные, а разные "каратели". В область привезли даже большое количество гражданских – есть учителя, женщины, дети.

Скорее всего, это члены семей рашистов,

– предполагает Молчанов.

Уже есть подтвержденные случаи, когда "завезенцы" вселились во временно покинутые квартиры эвакуированных жителей Новой Каховки. Скорее всего, в Херсоне будет такая же ситуация.

Напомним! В оккупированной Новой Каховке похитили украинского арбитра Ирину Петрову. Она якобы отказалась судить матчи турнира, организуемые враждебными "властями".

Откуда завозят людей

Оккупанты в первую очередь завозят людей из Крыма, однако не только. Ведь российские товары, которыми переполнен город, – со всей России. Там есть продукты из:

Волгограда;

Чувашии;

Марий Элу.

Бизнесмены, дальнобойщики из этих регионов используют Херсонщину в коммерческих целях.

Оккупанты скрываются от херсонцев

Активист рассказал, что русские военные скрываются от херсонцев. Жители города догадываются, где находятся оккупанты. Однако массово вражеские войска не допускают себе ездить в самом городе. Понимают, что о них сообщат.

Что касается представителей росгвардии – там не только крымчане. Туда входят и "военные" из восточного военного округа, северокавказского военного округа, кадыровцы. Большая часть – мобилизованные боевики.

Они успешно создают трудности русским войскам – недисциплинированные, не готовые к службе, не подготовленные. "Часто это мужчины из социальных низов, которые были схвачены и поставлены под автомат", – считает Молчанов.

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Какая ситуация в области: важно

В Херсонской области пропадает все больше людей. Неизвестно, вывезли ли их, или они находятся в российских "застенках".

Украинцам очень тяжело уехать из временно оккупированного региона. Каждый день формируется колонна автомобилей, но большую часть из них не выпускают.

Тот, кому удается прорваться, должен пройти десятки блокпостов. Там оккупанты проводят наглый обыск – "перетряхивают" вещи и транспорт. Особенно придирчиво относятся к мужчинам.

Российские военные массово похищают людей – в частности, с проукраинской позицией. Цель захватчиков – священники, деятели культуры и науки.

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