Об этом 24 каналу сообщила координатор волонтерской инициативы "Котики-патриотики" из Херсона Ирина. Она объяснила, что провести ни один референдум у россиян не получилось бы, в частности, из-за массовых протестов местных жителей.
Интересно Оккупанты хотят присоединить Херсон к Крыму без референдума, – волонтер
По словам координатора волонтерской инициативы "Котики-патриотики", теперь российские захватчики вроде бы планируют присоединить Херсонскую область к временно оккупированному Крыму.
Идея с референдумом – просто провалилась, из-за патриотически настроенных горожан и жителей области,
– подчеркнула волонтер.
Какая ситуация в Херсонской области по состоянию на 10 мая: смотрите видео
Что известно о "референдуме" в Херсоне
Ранее российские захватчики планировали 1 мая провести референдум во временно оккупированной Херсонской области. Сразу на следующий день захватчики хотели начать "перепись населения", чтобы завершить ее до 10 мая.
Однако людей, готовых принять участие в этом шабаше, оккупанты собрали не смогли, у захватчиков не было поддержки в области. Поэтому уже 30 апреля Оперативное командование "Юг" заявило, что враги меняют риторику касательно планов на "референдум".
Отметим, что ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что поставит точку на переговорах Украины с Россией. Это произойдет, если Россия уничтожит украинцев в Мариуполе или объявит псевдореферендум в новых квазиреспубликах. Зеленский заверил, что "никакие ХНР не пройдут".
Последние новости из временно оккупированного Херсона
- Областной совет Херсона обратился к жителям, которые находятся во временной оккупации в Херсонской области. Местные политики отметили, что Украина о них помнит и пообещали освободить город уже в ближайшее время.
- Пока российские оккупанты в Херсонской области стремятся выйти на ее административные границы. Для этого оккупанты ищут слабые места в позициях украинских военных.
- 3 мая российские войска обстреляли Кочубеевскую общину Херсонской области. Есть погибший и раненый.
- В Министерстве обороны Украины предупредили, что россияне готовят артиллерию во временно оккупированном Крыму для боев за Херсонскую область.