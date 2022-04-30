Враг пытается подкупить местное население рублевыми выплатами. Переход на вражескую валюту оккупанты запланировали уже с 1 мая.

Заметьте Россия пострадает от любых попыток перевести Украину в рублевую зону, – Зеленский

На Херсонщине оккупанты и их новоназначенные на управленческие должности коллаборанты меняют риторику относительно планов на референдум, но пытаются подкупить население рублевыми выплатами,

– говорится в сообщении ОК "Юг".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что рубль на территории временно оккупированной Херсонщины не имеет никаких шансов прижиться. Местное население оказывает героическое сопротивление русским захватчикам.

На так называемый "рефендум" не могут собрать "массовку"

Российские оккупанты задумали провести в Херсоне так называемый "референдум". В то же время людей, готовых принять участие в этом шабаше, оккупанты собрать не могут. Захватчики не имеют поддержки.

Юрий Соболевский – первый заместитель председателя Херсонского облсовета – предположил, что это шоу россияне могут снять во временно оккупированном Крыму.

Тем временем российские СМИ сообщают, что оккупантам пришлось перенести свой фейковый референдум. На этот раз называют дату 15 мая. В Офисе Президента подчеркнули, что псевдореферендум даст России только один результат – продолжение международной изоляции, а также ускорение введения новых санкций.

Псевдореферендум в Херсоне поставит точку на переговорах

Владимир Зеленский ранее рассказал, что поставит точку на переговорах Украины с Россией. Это произойдет, если Россия уничтожит украинцев в Мариуполе или объявит псевдореферендум в новых псевдореспубликах. Зеленский заверил, что "никакие ХНР не пройдут".

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