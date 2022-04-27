Президент отметил важность сопротивления оккупантам. Об этом глава государства заявил во время вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 канал.

Заметьте Готовится важное решение ЕС, – Зеленский обратился к украинцам

Обращение Зеленского к тем, кто живет в оккупации

Владимир Зеленский также отметил, что важно демонстрировать коллаборантам, что после предательства государства и сотрудничества с российскими оккупантами жизни у них нет. Президент отметил, что сопротивление украинцев заставит оккупантов видеть неприятие захватчиков, а это поможет быстрее восстановить мир.

Благодарен каждому и каждой, кто не сдается. Кто протестует. Кто игнорирует оккупантов и демонстрирует тем маргиналам, которые стали коллаборантами, что у них нет будущего. Чем сильнее будет наше сопротивление сейчас, тем больше неприятия будут видеть оккупанты, тем быстрее нормальная жизнь вернется на нашу землю.

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Херсонская область и часть районов Запорожской области находятся под оккупацией россиян. На оккупированных территориях захватчики готовятся к псевдореферендумам, в частности, в Херсонской области. Владимир Зеленский накануне подчеркнул, что создание квазиреспублики на территории Херсона является одной из двух причин, по которой Украина может отказаться от переговоров с Россией. Другая причина – защитники Мариуполя – если Россия посмеет их уничтожить, переговоры прекратят.

Вечернее обращение Зеленского: смотрите видео