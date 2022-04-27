Президент наголосив на важливості опору окупантам. Про це глава держави заявив під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал.

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Звернення Зеленського до тих, хто живе в окупації

Володимир Зеленський також відзначив, що важливо демонструвати колаборантам, що після зради держави та співпраці з російськими окупантами, життя у них нема. Президент відзначив, що опір українців змусить окупантів бачити несприйняття загарбників, а це допоможе швидше відновити мир.

Вдячний кожному й кожній, хто не здається. Хто протестує. Хто ігнорує окупантів і демонструє тим маргіналам, які стали колаборантами, що в них немає майбутнього. Що сильнішим буде наш опір зараз, то більше несприйняття будуть бачити окупанти, то швидше нормальне життя повернеться на нашу землю,

– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Херсонщина та частина районів Запорізької області зараз перебувають під окупацією росіян. На окупованих територіях загарбники готуються до псевдореферендумів, зокрема в Херсонській області. Володимир Зеленський напередодні наголосив, що створення квазіреспубліки на території Херсонщини є однією з двох причин, через яку Україна може відмовитися від переговорів з Росією. Іншою причиною є захисники Маріуполя – якщо Росія посміє їх знищити, перемовини припинять.

Вечірнє звернення Зеленського: дивіться відео