Об этом заявил Владимир Зеленский в новом видеообращении, сообщает 24 канал.

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Зеленский о попытках России перевести Украину в рублевую зону

Во временно оккупированных районах Херсона коллаборанты рассказывают, что якобы готовятся к переходу в "рублевую зону". Впрочем, президент Украины подчеркнул, что это только навредит России.

Любые попытки перевести нашу территорию в административную, валютную или любую другую систему России будут означать только одно: сама Россия от этого и пострадает,

– сообщил Зеленский.

Он добавил, что ответы Украины, санкции и другое реагирование свободного мира на агрессивные действия России не заставят себя ждать.

Россия вводит рубли на оккупированной Херсонщине

Российские войска 25 апреля захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Оккупанты провели специальное "заседание", на котором представили так называемых "руководителей" Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца.

С 1 мая оккупационные власти временно оккупированной части Херсонщины планируют "переходить в рублевую зону". По их словам, "переходный период займет до 4 месяцев".

Украинская омбудсменка Людмила Денисова заявила, что так называемый переход на рубли – акт аннексии со стороны России.

Обращение Владимира Зеленского 29 апреля: смотрите видео