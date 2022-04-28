Он заявил, что не удивлен. Ведь даже на подготовку фейкового референдума уходит достаточно времени.

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В любом случае для Украины это ничего не значит. Россия делает хуже только для себя.

До 15 (мая – 24 канал) да, могут успеть, подготовиться за праздники и, условно говоря, что-то организовать. Ну, организуют, ну "присоединят". Что нам их решение? Они ничего не значат. Для них (россиян – 24 канал) это лишь продолжение международной изоляции и ускорение введения санкций за попытку новой аннексии территории,

– заявил Арестович.

По словам советника главы ОП, для Украины это означает только одно – очередной пакет экономической поддержки, ускорение введения санкций против России, что также является нашим оружием, а еще дополнительные поставки военного оружия от Запада.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты хотят провести псевдореферендум на временно оккупированной Херсонщине 1 мая.

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