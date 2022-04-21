Кроме того, оккупационная самопровозглашенная "власть" Херсонщины объявила на временно захваченной территории мобилизацию мужчин.
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Также окупанты запретили жителям региона любое перемещение между населенными пунктами.
Что известно о так называемом "референдуме", который Россия хочет провести на Херсонщине
Россияне запланировали референдум на 1 мая. Заметим, что в этот день отмечается Международный день труда – культовый для России праздник.
Сразу на следующий день захватчики решили начать "перепись населения".
По имеющейся информации, на 1 мая в занятой российской федерацией части Херсона спланировано проведение так называемого "референдума". А в период 2 – 10 мая – "перепись населения",
– сообщили в Генштабе ВСУ.
Отметим, что разговоры о том, что россияне хотят провести в Херсоне псевдореферендум о создании так называемой ХНР, начались еще в марте. Но патриотически настроенные местные жители заставили оккупантов несколько отложить свои планы.
Между тем, Вооруженные Силы Украины готовы бороться за каждый клочок украинской земли, а командование дает четко понимать, что Херсон вернется в Украину. По словам советника ОП Алексея Арестовича, ВСУ пытаются идти в наступление в этом направлении, но признается, что пока это дается тяжело.
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