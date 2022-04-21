Кроме того, оккупационная самопровозглашенная "власть" Херсонщины объявила на временно захваченной территории мобилизацию мужчин.

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Также окупанты запретили жителям региона любое перемещение между населенными пунктами.

Что известно о так называемом "референдуме", который Россия хочет провести на Херсонщине

Россияне запланировали референдум на 1 мая. Заметим, что в этот день отмечается Международный день труда – культовый для России праздник.

Сразу на следующий день захватчики решили начать "перепись населения".

По имеющейся информации, на 1 мая в занятой российской федерацией части Херсона спланировано проведение так называемого "референдума". А в период 2 – 10 мая – "перепись населения",

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Отметим, что разговоры о том, что россияне хотят провести в Херсоне псевдореферендум о создании так называемой ХНР, начались еще в марте. Но патриотически настроенные местные жители заставили оккупантов несколько отложить свои планы.

Обратите внимание! Отметим, что даже если Россия успеет провести "референдум" в Херсонской области, он не будет иметь никаких юридических последствий. По стандартам международного права обеспечить свободу волеизъявления во время войны невозможно.

Между тем, Вооруженные Силы Украины готовы бороться за каждый клочок украинской земли, а командование дает четко понимать, что Херсон вернется в Украину. По словам советника ОП Алексея Арестовича, ВСУ пытаются идти в наступление в этом направлении, но признается, что пока это дается тяжело.