Окрім цього, окупаційна самопроголошена "влада" Херсонщини оголосила на тимчасово захопленій території мобілізацію чоловіків.
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Також окупанти заборонили жителям регіону будь-яке переміщення між населеними пунктами.
Що відомо про так званий "референдум", який Росія хоче провести на Херсонщині
Росіяни запланували референдум на 1 травня. Зауважимо, що у цей день відзначається Міжнародний день праці – культове для Росії свято.
Одразу наступного дня загарбники вирішили розпочати "перепис населення".
За наявною інформацією, на 1 травня в зайнятій російською федерацією частині Херсонщини сплановано проведення так званого “референдуму”. А у період 2 – 10 травня – "перепис населення",
– повідомили у Генштабі ЗСУ.
Зауважимо, що розмови про те, що росіяни хочуть провести в Херсоні псевдореферендум за створення так званої ХНР розпочались ще у березні. Але патріотично налаштовані місцеві жителі змусили окупантів дещо відкласти свої плани.
Тим часом Збройні Сили України готові боротися за кожен клаптик української землі, а командування дає чітко розуміти, що Херсон повернеться в Україну. За словами радника ОП Олексія Арестовича, ЗСУ намагаються йти в наступ у цьому напрямку, але зізнається, що поки що це дається важко.
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