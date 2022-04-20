Об этом рассказал журналист Олег Батурин в эфире 24 канала. В то же время, местным жителям поступают сообщения с угрозами о том, что в случае проведения "референдума", они обязаны туда прийти.

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Как рассказал Батурин, есть информация, что некоторые сотрудники типографии открыто сотрудничают с оккупантами и помогают им "охотиться" на местных активистов и людей с проукраинскими взглядами.

В частной типографии в Новой Каховке сейчас запущены станки. Там печатают какие-то бюллетени, документы, которые подготовила российская оккупационная власть,

– отметил журналист.

По словам Батурина, когда люди пересекают блокпосты оккупантов, они вынуждены показывать им документы, так что россияне переписывают их данные.

"У людей есть опасения, что эти данные могут использовать даже без их ведома в каких-либо целях", – добавил журналист.

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