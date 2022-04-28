Він заявив, що не здивований. Адже навіть на підготовку фейкового референдуму потрібно достатньо часу.

До теми У Херсоні мирний мітинг росіяни розігнали газом і гранатами

В будь-якому випадку, для України це нічого не означає. Росія робить гірше лише собі.

До 15 (травня – 24 канал) так, можуть встигнути, підготуватися за свята й, умовно кажучи, щось організувати. Ну організують, ну "приєднають". Що нам їхні рішення? Вони нічого не означають. Для них (росіян – 24 канал) це лише продовження міжнародної ізоляції та пришвидшення введення санкцій за спробу нової анексії території,

– заявив Арестович.

За словами радника глави ОП, для України це означає лише одне – черговий пакет економічної підтримки, пришвидшення введення санкцій проти Росії, що також є нашою зброєю, а ще додаткове постачання військової зброї від Заходу.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти хочуть провести псевдореферендум на тимчасово окупованій Херсонщині 1 травня.

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