На мітингу проти російських загарбників було небагато людей. Але це не завадило жорстоко розігнати їх. За наявною інформацією, внаслідок цього травмовано кількох людей.
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Херсон – це Україна
Мешканці Херсона на мітингу викрикували гасло: "Херсон – це Україна". Після чого їх почали розганяти силою, використовуючи сльозогінний газ, а також світло-шумові гранати. Відомо про чотирьох постраждалих. У двох чоловіків – опіки очей і носоглотки. Ще двоє отримали серйозніші травми.
Травмований чоловік 50 років, розірвалася димова шашка поряд з ним і він отримав відкритий перелом кісток лівої гомілки. Друга травмована – це жінка, 71 рік, біля неї щось вибухнуло, на ній згоріла куртка, вона отримала опіки грудної клітки та спини, складну травму грудної клітки,
– розповідала лікарка.
Вона зазначила, що постраждалу жінку відвезли до обласної лікарні. Чоловікові ж надають допомогу у травмпункті.
Окупанти розігнали мирний мітинг у Херсоні: дивіться відео
Окупанти хочуть провести референдум у Херсоні
- Як зазначили у Генштабі ЗСУ, російські загарбники планують провести "референдум" у Херсоні 1 травня. Раніше повідомлялося, що його перенесли на 27 квітня.
- Згодом під час пресконференції Володимир Зеленський наголосив на тому, що "референдум" у Херсоні поставить крапку на переговорному процесі.
- Олексій Арестович додав, що Україні в жодному разі не визнає "референдум", який можуть провести окупанти у Херсоні.
Варте уваги – оперативні дані по регіонах станом на 27 квітня: дивіться відео