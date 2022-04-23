Як повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, зрив проведення "референдуму" Україна наразі не розглядає. На Херсонщині є наші партизани та спецназівці, але вони виконують свої специфічні завдання зі знищення росіян.

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"Референдум" ніхто не визнає

На думку Арестовича, проведення "референдуму" на Херсонщині лише прискорить та збільшить кількість санкцій проти Росії. Тим паче, що західні партнери України вже перестали попереджати Путіна про подальшу ескалацію, а відверто погрожують йому катастрофою для Росії.

Тому ми не боїмося "референдуму", його ніхто не визнає, а ми як лупимо по них, так і будемо лупити. Якщо вони ідіоти – то на здоров'я, нехай роблять ще один крок на краю прірви,

– сказав Арестович.

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