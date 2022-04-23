Как сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, срыв проведения "референдума" Украина пока не рассматривает. В Херсонской области есть наши партизаны и спецназовцы, но они выполняют свои специфические задачи по уничтожению россиян.

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"Референдум" никто не признает

По мнению Арестовича, проведение "референдума" в Херсонской области только ускорит и увеличит количество санкций против России. Тем более что западные партнеры Украины уже перестали предупреждать Путина о дальнейшей эскалации, а откровенно угрожают ему катастрофой для России.

Поэтому мы не боимся "референдума", его никто не признает, а мы как лупим по ним, так и будем лупить. Если они идиоты – то на здоровье, пусть делают еще один шаг на краю пропасти,

– сказал Арестович.

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