Ворог намагається підкупити місцеве населення рублевими виплатами. Перехід на ворожу валюту окупанти запланували вже з 1 травня.

Зауважте Росія постраждає від будь-яких спроб перевести Україну у рубльову зону, – Зеленський

На Херсонщині окупанти і їх новопризначені на управлінські посади колаборанти змінюють риторику щодо планів на референдум, натомість намагаються підкупити населення рублевими виплатами,

– мовиться у повідомленні ОК "Південь".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що рубль на території тимчасово окупованої Херсонщини не має жодних шансів прижитися. Місцеве населення чинить героїчний опір російським загарбникам.

На так званий "референдум" не можуть назбирати "масовку"

Російські окупанти замислили провести у Херсоні так званий "референдум". Водночас людей, які готові взяти участь у цьому шабаші, окупанти назбирати не можуть. Загарбники не мають жодної підтримки.

Юрій Соболевський – перший заступник голови Херсонської облради – припустив, що це шоу росіяни можуть зняти у тимчасово окупованому Криму.

Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що окупантам довелося вкотре перенести свій фейковий референдум. Цього разу називають дату 15 травня. В Офісі Президента наголосили, що псевдореферендум дасть Росії лише один результат – продовження міжнародної ізоляції, а також – пришвидшення введення нових санкцій.

Псевдореферендум у Херсоні поставить крапку на переговорах

Володимир Зеленський раніше розповів, що поставить крапку на переговорах України з Росією. Це станеться, якщо Росія знищить українців у Маріуполі або оголосить псевдореферендум в нових псевдореспубліках. Зеленський запевнив, що "жодні ХНР не пройдуть".

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