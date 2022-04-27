За даними слідства, 27 квітня російські військові застосували проти мирних демонстрантів сльозогінний газ та світлошумові гранати. Це трапилось під час проукраїнського мітингу на площі Свободи, у центрі тимчасово окупованого міста.

Детальніше про інцидент У Херсоні мирний мітинг росіяни розігнали газом і гранатами

Досудове розслідування

За попередніми даними, унаслідок жорстокого розгону росіянами українців, які вийшли на мирний мітинг проти окупації у Херсоні, постраждали 4 цивільні особи.

В Офісі генпрокурора наголосили, що використання окупантами світлошумових гранат та сльозогінного газу становлять пряму загрозу життю і здоров'ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які чітко забороняють напади на цивільних мешканців та цивільні об'єкти.

Зазначається, що Херсонською обласною прокуратурою вживаються всі можливі заходи задля встановлення обставин події та причетних до розгону мирних мешканців осіб.

Окупанти жорстоко розігнали мирний мітинг у Херсоні: що відомо

27 квітня мирні мешканці Херсона вийшли на мітинг проти окупації.

Вони вигукували гасло "Херсон – це Україна", після чого окупанти почали розганяти демонстрантів силою.

Росіяни застосували проти мирних мешканців сльозогінний газ та світлошумові гранати.

Місцева лікарка розповіла, що унаслідок дій окупантів 50-річний чоловік отримав відкритий перелом кісток лівої гомілки, а 71-річна жінка отримала опіки грудної клітини та спини.

Раніше у Генштабі ЗСУ зазначали, що російські окупанти мають намір провести так званий "референдум" у Херсоні 27 квітня або 1 травня.

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