Ким просит херсонцев дождаться деоккупации

В частности, глава Николаева подчеркнул, что от Харькова врага уже удалось оттеснить, а с новым вооружением, которое получит Украина в рамках ленд-лиза, удастся освободить все оккупированные территории.

Внимание Ситуация в Херсонской области показывает, что Россия проваливает политические цели в Украине, – разведка Британии

Хотел бы обратиться к херсонцам: люди, потерпите, я вас прошу. Понимаю, что очень тяжело: ходят всяческие, мягко говоря, плохие люди по нашей земле. Потерпите. Видите ли, Харьков отодвинули (россиян от Харькова – ред.). Силы, средства, ленд-лиз дойдет – мы планируем все,

– отметил Ким.

Херсон – это Украина

Также Виталий Ким отметил, что россияне сами саботируют приказы. Не хотят идти вперед, не могут и не видят длинную перспективу пребывания в Херсоне. Так что находятся там для видимости, "для галочки".

"Но это все мелочи. Мы все равно уволим Херсон", – подчеркнул Ким.

Кстати, советник Офиса президента Алексей Арестович также считает, что россияне в Херсоне не планируют оставаться надолго, мол, российские военные готовятся сдать Херсон.

В то же время в Николаевской области российских солдат уже вообще нет. Все бои проходят в Херсонской области.

Актуально о ситуации на Херсонщине

Оккупанты пытаются изо всех сил присоединить Херсонщину к России. Если раньше для этого планировалось провести "референдум", то теперь говорится о просьбе присоединить область к стране-агрессору без него.

Организация референдума провалилась – люди активно выражают проукраинскую позицию.

Провальными оказались также и попытки ввести в обращение рубль.

Между тем, в Институте изучения войны подчеркнули, что президент России Владимир Путин уже обдумывает присоединение оккупированных территорий к составу страны-агрессора другими путями. Так, 6 мая Херсон посетил секретарь партии "Единая Россия", который подчеркнул, что страна-оккупант "здесь навсегда".

Людей пытаюсь подкупать и подвергать пыткам. В частности, у них есть совесть выкладывать видео со своими жертвами в интернет. Это тоже может быть элементом устрашения населения, которое имеет проукраинскую позицию.

Интересно – когда ВСУ могут увольнять Херсон: смотрите видео