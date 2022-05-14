Кім просить херсонців дочекатись деокупації

Зокрема, очільник Миколаєва наголосив, що від Харкова ворога уже вдалось відтіснити, а з новим озброєнням, яке отримає Україна у рамках ленд-лізу, вдасться звільнити усі окуповані території.

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Хотів би звернутися до херсонців: люди, потерпіть, я вас прошу. Розумію, що дуже важко: ходять усілякі, м'яко кажучи, погані люди по нашій землі. Потерпіть. Бачите, Харків відсунули (росіян від Харкова – ред.). Сили, засоби, ленд-ліз дійде – ми плануємо все,

– зазначив Кім.

Херсон – це Україна

Також Віталій кім зазначив, що росіяни самі ж саботують накази. Не хочуть іти вперед, не можуть і не бачать довгої перспективи перебування у Херсоні. Тож перебувають там для видимості, "для галочки".

"Але це все дрібниці. Ми все одно звільнимо Херсон", – наголосив Кім.

До слова, радник Офісу президента Олексій Арестович також вважає, що росіяни в Херсоні не планують залишатись надовго, мовляв, російські військові готуються здати Херсон.

Водночас у Миколаївській області російських солдатів вже взагалі немає. Усі бої відбуваються на Херсонщині.

Актуально про ситуацію на Херсонщині

Окупанти намагаються з усіх сил приєднати Херсонщину до Росії. Якщо раніше для цього планували провести "референдум", то тепер мовиться про прохання приєднати область до країни-агресорки без нього.

Організація референдуму провалилась – люди активно висловлюють проукраїнську позицію.

Провальними виявились також і спроби ввести в обіг рубль.

Тим часом в Інституті вивчення війни підкреслили, що президент Росії Володимир Путін уже обмірковує приєднання окупованих територій до складу країни-агресорки іншими шляхами. Так, 6 травня до Херсона завітав секретар партії "Єдина Росія", який наголосив, що країна-окупант "тут назавжди".

Людей намагаюсь підкуповувати та піддавати тортурам. Зокрема, вони мають совість викладати відео зі своїми жертвами в інтернет. Це теж може бути елементом залякування населення, яке має проукраїнську позицію.

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