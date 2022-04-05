Наразі загарбники стоять в обороні Херсону. Про це радник керівника Офісу Президента заявив у інтерв'ю, яке опублікував на своїй сторінці.

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Нашим військам складно наступати на Херсон, щоб прогнати рашистів, через специфічну місцевість.

Росіяни вже підготували Херсон до здачі. Вони серйозно розглядають такий варіант, щоб залишити місто. Однак це не означає, що Херсон звільнять вже завтра,

– зазначив Арестович.

Водночас у Миколаївській області російських солдатів вже взагалі немає. Усі бої відбуваються на Херсонщині.

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