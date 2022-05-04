Про це журналістам 24 каналу стало відомо від інформованого джерела у спецслужбах.

Важливо У Херсоні нарешті запрацював український мобільний зв'язок, але з проблемами

У документах, якими володіє 24 канал, вказано, що окупанти хочуть ввести в обіг на Херсонщині російські рублі.

Підприємства, організації та установи всіх форм власності повинні забезпечити безперешкодний обіг російського рубля у своїх фінансових операціях з 1 травня 2022 року,

– мовиться у документі.

Крім того, російські загарбники дозволяють місцевим підприємцям працювати лише за умови тимчасового дозволу, виданого окупантами. Так, власників бізнесів закликають до 8 травня отримати тимчасові дозволи.



Окупанти підпорядковують собі підприємців / Фото 24 каналу



Росіяни на Херсонщині впроваджують рубль / Фото 24 каналу

Раніше в Офісі генерального прокурора розпочали досудове розслідування через запровадження російськими загарбниками на окупованих територіях рубля замість гривні. Такі інциденти зафіксували на тимчасово не контрольованих українською владою територіях Запорізької та Херсонської областей.

Зверніть увагу! Відповідно до Конституції України грошовою одиницею України є гривня. Введення в обіг російського рубля створює додаткові передумови для гуманітарної кризи на тимчасово захоплених територіях України.

Яка ситуація на Півдні станом на 4 травня

Російські окупанти хочуть знищити фортифікаційне обладнання позицій українського війська на Півдні. Тому вони активно обстрілюють наших бійців з різної зброї.

Загарбники гатять з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків. Обстріли відбуваються вздовж всієї лінії зіткнення. Бойові дії також активізувалися у районі населеного пункту Томина Балка.

На Бесарабському напрямку ситуація залишається напруженою та контрольованою.

Водночас упродовж доби 3 травня наші захисники забезпечили контроль на території 4 населених пунктів біля адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей. Мобільні протитанкові групи ліквідували 47 російських окупантів та 15 одиниць техніки. З неї:

8 одиниць автомобільної техніки;

2 безпілотники, які проводили розвідку;

2 зенітно-ракетних комплекси;

радіолокаційна станція та дизель-генератор.

Крім того, ЗСУ знищили 7 складів ворога, а також колону з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами.