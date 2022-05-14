Зокрема, підготовка розпочалася у Генічеському районі, що на Херсонщині. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Окупанти планують провести "перепис" населення на Херсонщині

Так, за словами Денісової, жителі Генічеського району почали отримувати повідомлення із закликом звернутися до сільської ради із документами – паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, пенсійне посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю.

При цьому в оголошеннях зазначається, що це стосуватиметься лише тих, хто має місцеву прописку.

Згідно з отриманою інформацію, "перепис" планують почати 16 травня й завершити до кінця місяця.

Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень прав людини. Наголошую, що будь-які сценарії і маніпуляції окупантів та колаборантів зі "статусом" Херсонщини є юридично та політично нікчемними,

– написала Денісова.

Вона також додала, що російські загарбники розглядають різні варіанти щодо "статусу" тимчасово окупованих територій, зокрема, серед них і створення так званого кримського федерального округу. У Херсонській області, найімовірніше, такі кроки приймають на тлі неуспішного "референдуму".

Останні новини з Херсонщини

У Новій Каховці плани із запровадження рубля анонсували ще на кінець березня – квітень. Однак наміри росіян провалилися.

Окупанти намагаються з усіх сил приєднати Херсонщину до Росії. Якщо раніше для цього планували провести "референдум", то тепер мовиться про прохання приєднати область до країни-агресорки без нього.

Російські загарбники постійно намагаються приєднати українські інтернет-мережі до своєї. Вона ж своєю чергою є підконтрольною російським спецслужбам. Таким чином у російських загарбників є підступний план – заблокувати доступ до українських ресурсів і повністю контролювати дії українців у мережі.

11 травня окупанти зайшли до Херсонського СІЗО, закидали камери світло-шумовими гранатами та відкрили вогонь з автоматів.

На тимчасово окупованій Херсонщині колишні офіціантки і вишибали, яких Росія призначила "керівниками", вже планують тікати до Криму.

Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав мешканців сусідньої Херсонської області потерпіти та не здаватися у своїй боротьбі проти окупації Росією. Він каже, що варто зачекати деокупації.

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